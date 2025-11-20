Advertisement
BCCI ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଦଳ ସହିତ ହେବ T20 ସିରିଜ୍

Team India December Schedule: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସିରିଜ୍ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:56 PM IST

Team India December Schedule
RevSportz ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ (ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ) ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ACA-VDCA କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏବଂ ବାକି ତିନୋଟି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଇସିସି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ କୋଲକାତା ଏବଂ କଟକରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପିଟିଆଇ ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇନାହିଁ।

ବିସିସିଆଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସିରିଜ ବାତିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। ପିଟିଆଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ, "ଆମେ ବିସିସିଆଇରୁ ସିରିଜ ବାତିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ପାଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ନୂତନ ତାରିଖ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।"

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତିନୋଟି ODI ଏବଂ ତିନୋଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। କାରଣ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏଥିରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

