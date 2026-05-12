Fresh Good Morning: ସକାଳୁ ଅଳସପଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ କି? କରନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟାୟାମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 12, 2026, 07:00 AM IST

Fresh Good Morning: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତିରେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନରେ ନିଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦିନସାରା ଚା ଏବଂ କଫି ପିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭଲ ନିଦ ଜରୁରୀ
ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୋଇବା ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଖାଦ୍ୟ ପରେ କ୍ୟାଫିନ୍, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା ଜରୁରୀ
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିଦ ଚକ୍ର ବଜାୟ ରଖିବ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପରେ ଦିନଟି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ କରିପାରେ।

ଆଲାରାମ ସହିତ ଉଠ
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଜିବା ପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମର ଆଲାର୍ମ ସହିତ ଉଠ।

ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
ସାରା ରାତି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସକାଳେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଉଠିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବ। ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ।

ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ
ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବ।

Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବିୟୁଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

Prabhudatta Moharana

