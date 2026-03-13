PM Kisan 22nd installment Today: ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା

PM Kisan 22nd installment Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ମିଳିବ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସାମ୍ ଗୁଆହାଟୀରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
PM Kisan 22nd installment Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ମିଳିବ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୌହାଟିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସମୟରେ ଜାରି କରିବେ।ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ସରକାର ବର୍ଷସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାମିଲନାଡୁର କୋଇମ୍ବାଟୁରେ ୨୧ ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ୯.୩୨ କୋଟି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍-କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର…
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 13, 2026
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଜନା ତାଲିକାରୁ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନଃ-କେୱାଇସି, ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଏବଂ ଜମି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୧.୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଚାଷୀ "ସନ୍ଦିଗ୍ଧ" କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା, କିମ୍ବା ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ନକରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ କିସ୍ତିରେ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇ-କେୱାଇସି OTP-ଆଧାରିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଚାଷୀମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ?
ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ:
- ପ୍ରଥମେ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ହୋମପେଜରେ 'ଲାଭକାରୀ ତାଲିକା' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତହସିଲ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- 'ରିପୋର୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ 'ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତୁ' ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-କେୱାଇସି, ଆଧାର ଏବଂ ଜମି ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କ'ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ-ହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସରକାର ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା:
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା PM-KISAN ଆପ୍ ସହଜ ପଞ୍ଜିକରଣ, ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ e-KYC ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ KYC ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଚାଷୀମାନେ କିଷାନ eMitra ଚାଟବଟ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଏହି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ନପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ e-KYC ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ।