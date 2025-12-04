Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3028168
Zee OdishaOdisha Trending

Health Tips in Morning: ସକାଳୁ କିଛି ସମୟରେ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟମ, ମନକୁ ଦିଏ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ନାଡି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟମକୁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟମ କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:21 AM IST

Trending Photos

Health Tips in Morning: ସକାଳୁ କିଛି ସମୟରେ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟମ, ମନକୁ ଦିଏ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା

Health Tips in Morning: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ନାଡି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟମକୁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟମ କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ, ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ମନରେ ସ୍ଥିରତା, ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟମର ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ସରଳ, ଏବଂ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଜାତୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, ସୁଖାସନ, ପଦ୍ମାସନରେ କିମ୍ବା ଚେୟାରରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ନାକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ରମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଉଭୟ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନାଡ଼ି ଶୋଧନର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଏହା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସ୍ତରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା କଫ ଦୋଷ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ଶରୀରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଦିନକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ।

ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭଲ। ତଥାପି, କିଛି ସତର୍କତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟମକୁ କେବେବି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଛାଡିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସହଜ ହେବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ନାସିକା ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

Disclaimer: Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ind vs SA
ବେକାର ଗଲା କୋହଲି-ଋତୁରାଜଙ୍କ ଶତକ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
BJP president
କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ BJP ସଭାପତି? ପିଏମ ମୋଦୀ କଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ରେସରେ ଅଛି ଏସବୁ ନାମ
top 10 news today
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ, ୧୦ ଖବର
Sanchar Saathi
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର
Rail Development in Odisha
ରେଳ ବିକାଶ ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇପାରୁନି ରାଜ୍ୟ, ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ