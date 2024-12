Bengaluru: ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଛାଡିଗଲେ ୨୪ ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠି

Bengaluru software Engineer: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାମ କରୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅତୁଲ ସୁଭାଷ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ୨୪ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।



ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୁଭାଷ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ହାତ ଲେଖା ପେଜ୍ ଏବଂ ୨୦ ଟି ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବା ପେଜ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେ ଏହି ନୋଟକୁ "ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡେଡ୍" ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ମା, ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ଏହି ବିବ୍ରତ କରିଦେବା ପରି ନୋଟରେ ସୁଭାଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁବାଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧର ମିଛ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତାନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାସକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।

ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭାଷ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନ, ଗାଡି ଚାବି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଆଲମାରୀ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ "Justice is due."।

ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଏନଜିଓର ହ୍ୱାଟସ୍ ଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ସୁଭାଷଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ସୁଭାଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁଭାଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Judge who was hearing Atul Subhash case, Gave 120 dates in 2 Years, that's literally every week, that too in UP

He was a Senior Software Engineer in Bengaluru, it's nothing but Harassment for him

This is not Su!c!de, This is Murder pic.twitter.com/SekaVqEneM

— Bavachan Varghese (@mumbaislifeline) December 10, 2024