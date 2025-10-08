Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2953573
Zee OdishaOdisha Trending

CJI ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ FIR

CJI Shoe Attack Case: ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶେଷରେ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:56 PM IST

Trending Photos

CJI Shoe Attack Case
CJI Shoe Attack Case

CJI Shoe Attack Case: ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇଙ୍କ (B R Gavai) ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କ (Rakesh Kishore) ବିରୋଧରେ ଶେଷରେ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ (Bengaluru Police) ବୁଧବାର କିଶୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ "ଶୂନ୍ୟ ଏଫଆଇଆର" ରୁଜୁ କରିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅପରାଧ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସଭାପତି ଭକ୍ତାବଚଲାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା ୧୩୨ (ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ) ଏବଂ ୧୩୩ (ଗମ୍ଭୀର ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭଦ୍ରତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ବିଧାନ ସୌଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗରେ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି ଯେ ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଯେକୌଣସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣୀୟ। ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।" ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ବିଧାନ ସୌଧ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ତିଲକ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଧୀନରେ ଆସେ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bengaluru Police
CJI ଗଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ FIR
CM Mohan Majhi
ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବହୁତଳ ଅତିଥିଭବନ
top 10 news today
୧୧ ନେତାଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା ବିଜେଡି, ପୁଲିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Post office Scheme
Post Office Scheme: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାମିଲ୍...ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ ୬୧ ହଜ
CM Mohan Majhi
ପୁଲିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ: ସମସ୍ତ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା