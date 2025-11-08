Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2993826
Zee OdishaOdisha Trending

Rapido Rider Harassment: 'ଭାଇ, ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛ...'ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରାପିଡୋ ଚାଳକ

Bengaluru News: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:03 PM IST

Trending Photos

Rapido Rider Harassment
Rapido Rider Harassment

Rapido Rider Harassment: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଘଟିଥିଲା। ୱିଲସନ ଗାର୍ଡେନ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାପିଡୋ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତାମତ ମଳିପାରି ନାହିଁ।

ମହିଳା ଜଣକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରିଟରୁ ମୋର ପିଜିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାପିଡୋ ବୁକ୍ କରିଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏତେ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଘଟଣାଟି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କଲେ, ମୁଁ କହିଲି, 'ଭାଇ, ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛ? ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକି ନ ଥିଲେ।" ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ କହିପାରି ନଥିଲେ କାରଣ ସେ ସହରରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଇକ୍ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଜାଣି ନଥିଲେ।

ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଜିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦେଖିପାରିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି ଏବଂ ସେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କଲେ। ଚାଳକ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯିବା ସମୟରେ, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ। ଯାହା ମୋତେ ଆହୁରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଇଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, "ମୁଁ ଏହା ସେୟାର କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ନ କରିବାକୁ ପଡିବ - କ୍ୟାବ୍‌ରେ ନୁହେଁ, ବାଇକ୍‌ରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଏପରି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ollywood News
ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ 'ପାପା ବୁକା' ଗୋଆ ଆଇଏଫଏଫଆଇରେ ଗାଲା ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
Rapido Rider Harassment
'ଭାଇ, ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛ...'ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରାପିଡୋ ଚାଳକ
Rathyatra Mishap
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟା: ୭ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ
top 10 news today
ସୁନାଦେଈ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ପୂଜା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ ଚଢାଉ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
nuapada bypoll
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋହନ