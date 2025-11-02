Advertisement
Bengaluru Accident: ୩ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ୨ ମୃତ, ଅନେକ ଆହାତ

Bengaluru Ambulance Accident: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତିନୋଟି ବାଇକ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:43 PM IST

Bengaluru Accident: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତିନୋଟି ବାଇକ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଶଙ୍କର ନାମକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ଅନୁପ ସେଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

କ'ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା
ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ସହରର ରିଚମଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଲ ସିଗନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ସ୍କୁଟରକୁ କିଛି ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇ ଏକ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।

ସ୍କୁଟରରେ ବସିଥିବା ଇସମାଇଲ (୪୦) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମୀନା ବାନୁଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତଳୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। 

ୱିଲସନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଅଶୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବେଗ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ହରାଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

