Benjamin Netanyahu: ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ 'ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ପଛରେ 'ଭାରତୀୟ ରେସ୍ତୋଁରା'

Benjamin Netanyahu:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ସାଧାରଣତଃ କୂଟନୀତି, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କଠୋର ମନର ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏକ "ରୋମାଣ୍ଟିକ" କାହାଣୀ ଉଭା ହୁଏ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସମାନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଡେଟିଂ ଜୀବନ ସହିତ ଏକ ଅଶୁଣା "ଭାରତ ସଂଯୋଗ" (ଭାଇରାଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି) ଅଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହି କାହାଣୀ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏହି "ନରମ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ" ଦିଗଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅତୀତର ଭାରତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି (ସାରା ନେତାନ୍ୟାହୁ)
ଏହି ଭାଇରାଲ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅତୀତ କିମ୍ବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କର ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଯଦିଓ ଏପରି ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗରେ, ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହି 'ରୋମାଣ୍ଟିକ ଖବର' ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ହାଲୁକା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମସଗୁଲ (Indian Resturant Date)
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି, "ରାଜନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।" ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ମିମ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ "ପ୍ରକୃତ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ କୂଟନୀତି" ବୋଲି ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ "ନରମ କୂଟନୀତି"ର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଖବର ରାଜନେତାଙ୍କ କଠୋର ପ୍ରତିଛବିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମାନବୀୟ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଏହି 'ଭାରତ ସଂଯୋଗ'କୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ପଛରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଜବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପିଆର ଦଳ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଦାବିର ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।