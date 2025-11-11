Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ  ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍   ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।  ଓକିଲ ତଥା ବିଜେପି କର୍ମୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଥିବା ଏକ ମାମଲା ବାବଦରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ଦେଇ ଲିଖି ବୟାନ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଜି  ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‍ପି।  

ଏସ୍‍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବମାନନା ମାମଲା ନ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହୋଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ।

