Odisha News: ଏମ୍ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟରେ ହେଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଳକ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମ୍ସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଏ-ହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୮୦% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବର୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କନଷ୍ଟେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ,ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୁତୋଷ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।