Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha News:ଏମ୍‌ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର

Odisha News:ଏମ୍‌ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର

Odisha News: ଏମ୍‌ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟରେ ହେଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଳକ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମ୍ସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:03 PM IST
Odisha News:ଏମ୍‌ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ଏମ୍‌ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର
Odisha news1 min ago
2
Aadhaar Card New Rules3 min ago
3
jaspal rana dies52 min ago
4
E851 hr ago
5
weather report2 hrs ago