/RBI 200 Rupee Note: ନକଲି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ! ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ୭ଟି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ...

RBI 200 Rupee Note: ବଜାରରେ କିଣାକିଣି ପରେ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ନେବା ସମୟରେ ଅନେକେ ନୋଟ୍ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନକଲି ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ଅସଲି ନୋଟ୍ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛି।
RBI ଅନୁସାରେ, ନୋଟ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ୱାଟରମାର୍କ ଅଂଶକୁ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରିଲେ ‘200’ ଅଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅସଲି ନୋଟ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ।
ଏହା ସହିତ ନୋଟ୍ରେ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ‘୨୦୦’ ମଧ୍ୟ ଛପା ଥାଏ। ନକଲି ନୋଟ୍ରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛପା ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଥାଏ ନାହିଁ। ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱର ମଝିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଦ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ଲଜ୍ ଏବଂ RBIର ଲୋଗୋ ରହିଥାଏ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ନୋଟ୍ର ଉପର ବାମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ସିରିଅଲ୍ ନମ୍ବରର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କ୍ରମଶଃ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସଲି ନୋଟ୍ର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନୋଟ୍ର ତଳ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମୁଦ୍ରିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସାମାନ୍ୟ ଉଭା ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ।
RBI ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଲେନଦେନ ସମୟରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକଲି ନୋଟ୍ର ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ।