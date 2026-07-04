Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /RBI 200 Rupee Note: ନକଲି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ! ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ୭ଟି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ...

RBI 200 Rupee Note: ନକଲି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ! ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ୭ଟି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ...

RBI ଅନୁସାରେ, ନୋଟ୍‌ ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ୱାଟରମାର୍କ ଅଂଶକୁ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରିଲେ ‘200’ ଅଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅସଲି ନୋଟ୍‌ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST
RBI 200 Rupee Note: ନକଲି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ! ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ୭ଟି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Badrinath Dham Mandir Donation: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍‌ ଅଭିଯୋଗ!
Badrinath Dham Mandir Donation16 min ago
2
Ali Khamenei Funeral30 min ago
3
Odisha news52 min ago
4
weather report1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago