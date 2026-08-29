Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Shutdown: ଆଜି ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

School Shutdown: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି(ଶନିବାର) ଦିନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ୬୬ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:21 PM IST
School Shutdown: ଆଜି ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୬୨୩ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ବଢିଲା CN
2
3
4
5