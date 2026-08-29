School Shutdown: ଆଜି ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

School Shutdown: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି(ଶନିବାର) ଦିନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ୬୬ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶରଥପୁର ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ମୋଟ ୫୮ଟି ସ୍କୁଲ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବନ୍ୟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଠଟି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।