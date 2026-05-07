Bhubaneswar News: ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଇଁ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ରାଉତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 07, 2026, 08:09 PM IST

Bhubaneswar News: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ

Bhubaneswar News: ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଙ୍ଗାରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଚେଷ୍ଟା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ। ଧକ୍କା ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ହୋହଲ୍ଲା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଇଁ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ରାଉତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ମୃତକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟେସନର ଚାର୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଆଇଆଇସି) କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।

ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 112 କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଏଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

