Jatra Actor Piyush Tripathy: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା,ଅଭିନୟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ...

Jatra Actor Piyush Tripathy: ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା! 

Jatra Actor Piyush Tripathy: ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା! ଏବେ ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି ପାରିବେନି ପୀୟୂଷ! ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵର ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଝଟକା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି।  ଏକ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାମଲାର ଅଧିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଦଳ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ପୀୟୂଷ  ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜି ହୋଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି,ଦଳ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁଣାଣି ପରେ, କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ।  ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା  ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ,ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

