College Mess Food: କେତେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର କଲେଜ ମେସ୍ ଖାଦ୍ୟ? ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଦେଲା ଜବାବ

Bhubaneswar College Mess Food: (ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ): ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ନାମକରା ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ ରେ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଉଥିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ି ଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହା ସହିତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେ ରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସମ୍ପକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଦିନର (ସକାଳ-ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ) ଖାଦ୍ୟ ପଇସା କାଟିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯାହାର ଫୋଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ବେଙ୍ଗ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ X (ଟ୍ୱିଟର ନୂଆ ରୂପ) ରେ @aaraynsh ଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗ ଥିବା ଏକ ଫୋଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଦେଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ୪୨ ନମ୍ବର୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଠାରେ ନିଜ ପିଲାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ୧୭.୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଠାରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗ ପରଷା ଯିବା ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତିବଦଳରେ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପଇସା କାଟିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଙ୍ଗ ଫଟୋ କେଉଁ ସମୟର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ, କଲେଜ ମେସ୍ ରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି।

This is KIT Bhubaneswar, ranked ~42 among engineering colleges in India, where parents pay approx 17.5 lakhs to get their child an engineering degree. This is the food being served at the college hostel.

Then we wonder why students from India migrate to other countries for… pic.twitter.com/QmPaz4mD82

— Aaraynsh (@aaraynsh) September 23, 2023