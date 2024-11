Odisha News: ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକୀକରଣ , ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ୍‍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଲେ ଅପରାଜିତା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ୍‍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏଠାରୁ ୪ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଆଜି ସଂସଦରେ ବେସାମରିକ ବିମାନଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ସାଂସଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଆଜି ଶ୍ରୀ ନାଇଡଉଙ୍କୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ଗଭୁରୁତ୍‍ୱପୂର୍ଣ୍ର ଦାବି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟିରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ୍‍ ଟି-୩ ସ୍ଥାପନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ, ଭାଇଜାଗ, ସୁରତ ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଡ଼ାଣ’। ଏହାପରେ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି।

Met Minister,Civil Aviation,Sri @RamMNK today in Delhi.

Two major requests were made by me-

1) Sanction of Construction of Terminal 3 for Bhubaneswar Airport by the Ministry.

2) New Flights from Bhubaneswar to JAMMU, VIZAG,SURAT & JAIPUR .

Positive discussion . Will pursue. pic.twitter.com/QqG9DC2SRK

— Aparajita Sarangi, MP, Lok Sabha- Bhubaneswar (@AprajitaSarangi) November 28, 2024