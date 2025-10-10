ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏବଂ ଦାସପୁରରେ ନୂଆ ସହର: ଜମିର ୪୦% ସରକାର ନେବେ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ଧୁଥିବା ରାଜଧାନୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ସହର ଯୋଜନା-୮ର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏବଂ ଦାସପୁର ମୌଜାର ୫୬୦.୮୬ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଏହି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା-୮ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ।
ଟିପି ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏକ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ନୂଆ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା ଘରୋଇ ଜମିର ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଦାନ ଦେବେ। ବାକି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୯ ମିଟରରୁ ୬୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱେରେଜ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କେବଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ବାସଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଟିପି ପଦକ୍ଷେପ 'ସମୃଦ୍ଧ ସହର' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭୂମି ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଯୋଜନା-୨୦୧୦ର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖରେ ୬୫ କିଲୋମିଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବିଡିଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଟିପି ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଏନ. ଥିରୁମାଲା ନାଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।