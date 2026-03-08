Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3133893
Zee OdishaOdisha TrendingAnurag Dobhal: ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ବିଗ୍ ବସ୍ ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ...

Anurag Dobhal: ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ବିଗ୍ ବସ୍ ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ...

Anurag Dobhal: ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବୁ।"

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:41 PM IST

Trending Photos

Anurag Dobhal: ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ବିଗ୍ ବସ୍ ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ...

Anurag Dobhal: YouTuber ଏବଂ "Bigg Boss" ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲ ଏକ Instagram ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ପାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ହଠାତ୍ ଲାଇଭ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର "ଶେଷ ଯାତ୍ରା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁରାଗଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି, "ସେ ICUରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।"
ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ରୋହିତ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋଭାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ICUରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ Instagram କାହାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ICUରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ।" ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଶେଷକରି ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ।

'ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି, ଦୟାକରି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ UK07 ରାଇଡରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟିମ୍ UK ରାଇଡର ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ, ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବୁ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା
ଏହା ଜଣାଶୁଣା ଯେ ଅନୁରାଗ ଡୋଭାଲ, ଯିଏକି UK07 ରାଇଡର ଏବଂ ବାବୁ ଭାଇୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସମ୍ପ୍ରତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍‌ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ସେ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, "ମା, ଯଦି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆସେ, ତେବେ ମୋତେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଦିଅ।" ଏହା ସହିତ, ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କ କାରକୁ ସ୍ପିଡ୍ କଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ କହିଲେ, "ଆମେ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା।" କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅନୁରାଗଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆତଙ୍କରେ ପକାଇଦେଲା।

ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ, ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା
ଅନୁରାଗ ନିକଟରେ ଏକ ଭ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡିଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ଅନୁରାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ, ଭାଇ କଲାମ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଦାୟୀ ରହିବେ। ଅନୁରାଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପରିବାରର ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।

ଅନୁରାଗଙ୍କ ଭାଇ କଲାମ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। କଲାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଅନୁରାଗ ଏହା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।

Also Read: Trigrahi Yog: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ, ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରୁ ହେବେ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ !

Also Read: Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

anurag dobhal
Anurag Dobhal: ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ବିଗ୍ ବସ୍ ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାଙ୍କ
Trigrahi yog
Trigrahi Yog: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ, ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରୁ ହେବେ ଖୁବ
Droupadi Murmu
Droupadi Murmu: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ...କ୍ଷୋଭରେ ପୂରା
India Vs NZ Match
Top 10 News Headlines: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍
India Vs NZ Match
India Vs NZ Match: ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରେଡି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ...ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ର