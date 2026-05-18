Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3221065
Zee OdishaOdisha TrendingOperation Kisan 2: ୟୁରିଆ ଘୋଟାଲାର ମହାଖୁଲାସା! ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ, କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀ ମାଲାମାଲ

Operation Kisan 2: ୟୁରିଆ ଘୋଟାଲାର ମହାଖୁଲାସା! ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ, କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀ ମାଲାମାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସାରା ଦେଶର ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖରାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସମାନ ୟୁରିଆକୁ ଟ୍ରକରେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇ କଳାବଜାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ, ପୋଲିସ ଉ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 18, 2026, 11:05 AM IST

Trending Photos

Operation Kisan 2: ୟୁରିଆ ଘୋଟାଲାର ମହାଖୁଲାସା! ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ, କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀ ମାଲାମାଲ

Operation Kisan 2: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସାରା ଦେଶର ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖରାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସମାନ ୟୁରିଆକୁ ଟ୍ରକରେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇ କଳାବଜାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ, ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହରରେ ଚଢାଉ କରି ତିନୋଟି ଟ୍ରକରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା 1,575 ବସ୍ତା ସରକାରୀ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ ଜବତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ୟୁରିଆ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କାରଖାନା ଏବଂ ରେଜିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା।

ଏହି ସମଗ୍ର ଖେଳର ମୂଳ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟର ବିଶାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ଲାଏଉଡ୍, MDF ଏବଂ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ଲୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ "ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍" ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹80 ରୁ ₹100 ରହିଛି।

କିନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଲାଭର ଲୋଭରେ, କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ "କୃଷି-ଗ୍ରେଡ୍" ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ୟୁରିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମାତ୍ର ₹6 ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଶସ୍ତା ୟୁରିଆ ଗ୍ଲୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ଦେଶର ଚାଷୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ବହନ କରନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ରହସ୍ୟମୟ ତଦନ୍ତ - ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗରରେ ଖୁଲାସା
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ପଛର ସତ୍ୟତା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଦଳ ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗରରେ ଥିବା ପ୍ଲାଇଉଡ୍ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସମଗ୍ର ମାଫିଆ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା। କାରଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କାରଖାନା ସାର (ୟୁରିଆ) ବ୍ୟବହାର କରି "ଗ୍ଲୁ" ଉତ୍ପାଦନ କରେ। କ୍ୟାମେରାରେ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାରଖାନା ପରିସରକୁ ପଠାଯାଉଥିବାର ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କଏଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଜିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଆଇନକୁ ଭୟ କରନ୍ତି କି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, "ଏଠାରେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହେ କି ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ସ୍ଥିର। ସବୁକିଛି ପରିଚାଳିତ।"

ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠିତ ଠକେଇକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପଛରେ 200 ରୁ 300 ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଜାରରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ କ୍ରୟ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ରେ 30,000 କିଲୋଗ୍ରାମ "ରେଜିନ୍" ଯୋଗାଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଲ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ "ବାହ୍ୟ ରେଜିନ୍" ଯୋଗାଣର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଗ୍ଲୁ କିମ୍ବା ରେଜିନ୍ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେମାନେ ଛୋଟ ବେଆଇନ ୟୁନିଟ୍ ରୁ କୃଷି ୟୁରିଆରୁ ତିଆରି ଗ୍ଲୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। "ଅପରେସନ୍ କିଷାନ୍"ର ଏହି ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ କିପରି ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏହି ୟୁରିଆ ଚୋରିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି।

Also Read: Mexico News:ମେକ୍ସିକୋରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୧୦ ମୃତ

Also Read: US Idaho Plane Crash News: ମଝି ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ୨ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ମରଣ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ୪ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
Operation Kisan 2
ୟୁରିଆ ଘୋଟାଲାର ମହାଖୁଲାସା! ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ, କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀ ମାଲାମାଲ
POVS
Pravasi odia Day: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଓଭିଏସର ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ପାଳିତ
Mexico News
Mexico News:ମେକ୍ସିକୋରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୧୦ ମୃତ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି,କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ