Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Brihanmumbai Municipal Corporation: ବିଏମସିର ମେଗା ବଣ୍ଡ:ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ୯,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଐତିହାସିକ ବଣ୍ଡ ଘୋଷଣା

Brihanmumbai Municipal Corporation: ବିଏମସିର ମେଗା ବଣ୍ଡ:ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ୯,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଐତିହାସିକ ବଣ୍ଡ ଘୋଷଣା

Bond Tokenisation Summit: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନଗର ନିଗମ,ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। (BMC) ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନଗର ବଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହାର ପରିମାଣ ୯,୫୦୦ କୋଟି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:25 PM IST
Brihanmumbai Municipal Corporation: ବିଏମସିର ମେଗା ବଣ୍ଡ:ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ୯,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଐତିହାସିକ ବଣ୍ଡ ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri News: କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଲୀଳା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବ ସପ୍ତପୁରୀ ତାଡ଼
2
3
4
5