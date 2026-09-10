/Brihanmumbai Municipal Corporation: ବିଏମସିର ମେଗା ବଣ୍ଡ:ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ୯,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଐତିହାସିକ ବଣ୍ଡ ଘୋଷଣା

Bond Tokenisation Summit: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନଗର ନିଗମ,ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। (BMC) ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନଗର ବଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହାର ପରିମାଣ ୯,୫୦୦ କୋଟି। ଜୀ ବିଜନେସ୍ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଙ୍କର୍ କନିଷ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ "ଫାୟାରସାଇଡ୍ ଚାଟ୍" ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ,(BMC) ଯୁଗ୍ମ ନଗର କମିଶନର (ଅର୍ଥ) ଦେବୀଦାସ କ୍ଷୀରସାଗର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମୁମ୍ବାଇର ଉପକୂଳ ରାସ୍ତା,ନୂତନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଦେବୀଦାସ କ୍ଷୀରସାଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ,କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ,ନଗର ନିଗମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ସହରର ବିକାଶକୁ ମନ୍ଥର କରୁଥିଲା।ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପ୍ରଶାସନର ନେତୃତ୍ୱରେ,ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ "ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମୟ ମୂଲ୍ୟ" ନୀତିରେ କାମ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରହିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ସହରର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।
କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ?ଏହି ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଯାହା ମୁମ୍ବାଇର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ରାସ୍ତା (ଭର୍ସୋଭାରୁ ଦହିସର ଉପକୂଳ ରାସ୍ତା): ନରିମାନ ପଏଣ୍ଟରୁ ୱର୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରାସ୍ତା ପରେ,ଏବେ ଭର୍ସୋଭା ଏବଂ ଦହିସର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ରାସ୍ତାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ-ହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼। (MSRDC) ବାନ୍ଦ୍ରାରୁ ଭର୍ସୋଭା ସେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି।
ସ୍ୱେରେଜ୍ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ (MSDP):ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ,(BMC) ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ,ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବିଶୋଧିତ ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା,କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଛଡାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ।
ମୁମ୍ବାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ୪୫୦୦ ନିୟୁତ ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜଳ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମଏହି ଯୋଗାଣକୁ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଗରଗାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟତୀତ,ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଡିସାଲିନେସନ୍ କରି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି।ଏହି ବଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ କେବଳ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନଙ୍କ (ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ) ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସାର୍ବଜନୀନ ଜାରି ଏବଂ ସମୟସୀମା: ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଣ୍ଡ୍ ଜାରି କରିବ। ସାଧାରଣ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଇସ୍ୟୁ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
କ୍ଷୀରସାଗର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେବି ଅନୁମୋଦନ କରେ,ତେବେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ବଣ୍ଡ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ₹1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଗ୍ରୀନ୍ ବଣ୍ଡ' ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ।ଏହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତର କିଛି ନଗର ନିଗମ, ଯେପରିକି ପୁଣେ, ନାସିକ୍ ଏବଂ ପିମ୍ପରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ୨୦୦ ରୁ ୫୦୦ କୋଟିର ଛୋଟ ବଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହର ୧୦୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର "ସହରୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଣ୍ଠି" (UCF) ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାରରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଏମସିର ଏହି୯୫୦୦ କୋଟିର ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ,ବରଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।