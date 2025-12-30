Odisha News:ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ନୂଆବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Odisha News: ଦିନକ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏନେଇ ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ ବଢିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି। ଏନେଇ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
Odisha News: ଦିନକ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏନେଇ ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ ବଢିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି। ଏନେଇ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିର ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ ଟାରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରାତି ୨ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ, ଏହି ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ, ଗୃହ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚିଠିରେ, ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ "ଅଣ-ସନାତନ" ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଠୋର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତଥାପି, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧ ରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଏକ ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧାର୍ମିକ ମାନଦଣ୍ଡର ବିପରୀତ।ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଥା ଧାର୍ମିକ ନେତା ଏବଂ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।