ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର ! ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍

NSE-BSE Holiday: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର, ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନ, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (BSE) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (NSE) ଉଭୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ।
Trending Photos
NSE-BSE Holiday: ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଶୁକ୍ରବାର, ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (BSE) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (NSE) ଉଭୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଛୁଟି ସମୟରେ, ଇକ୍ୱିଟି, ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଋଣ (SLB) ସେଗମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି କାରବାର ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ନିବେଶକମାନେ ନିୟମିତ ବଜାର ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କାରବାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
MCX ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ
ତଥାପି, କମୋଡିଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିବ। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ; ବରଂ, କେବଳ ସକାଳ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। MCX ସକାଳ ଅଧିବେଶନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୋଲିବ।
MCX ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ, କମୋଡିଟି ବଜାର ସହିତ ଜଡିତ ନିବେଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟ୍ ନିବେଶକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ।
ମଇ ମାସ ବ୍ୟତୀତ, ଆଗକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଛୁଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ପରେ, ବକରିଦ ଅବସରରେ ବଜାର ପୁଣି ମେ ୨୮ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଛୁଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିବେଶ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
