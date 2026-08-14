Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ZEE-SEBI Case:ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି!SEBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥଗିତ,ସେୟାରରେ ୬% ବୃଦ୍ଧି

ZEE-SEBI Case:'ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ'କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି!SEBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥଗିତ,ସେୟାରରେ ୬% ବୃଦ୍ଧି

ZEE-SEBI Case: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ୩,୧୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:08 PM IST
ZEE-SEBI Case:'ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ'କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି!SEBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥଗିତ,ସେୟାରରେ ୬% ବୃଦ୍ଧି
Image Credit: &#039;ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ&#039;କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା!ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସହ...
2
3
4
5