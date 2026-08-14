ZEE-SEBI Case:'ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ'କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି!SEBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥଗିତ,ସେୟାରରେ ୬% ବୃଦ୍ଧି

ZEE-SEBI Case: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ୩,୧୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (SAT) କମ୍ପାନୀକୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବଜାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା (SEBI) ଆଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ୩,୧୪୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେୟାରହୋଲ୍ଡର-ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ (SEBI)ର ଜୁଲାଇ ୩୧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଯୋଜନା ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ,ସେବିର ଆଦେଶ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ।
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନେ ଜୁଲାଇ ୩୧,୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ପ୍ରମୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପ୍ରାୟ ୩,୧୪୩.୫ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ,ପ୍ରମୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ ସନବ୍ରାଇଟ୍ ମରିସସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ। ପ୍ରତି ୱାରେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୪.୯୫ କୋଟି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେୟାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ତେବେ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୨୪% ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର (SAT) ରିଲିଫ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୩୧ ଜୁଲାଇରେ ଏକ (EGM) କରିଥିଲା ଏବଂ ସେୟାରଧାରୀମାନେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ (SEBI) ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଜୀ ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରବି କଦମ (SAT) ରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ (SEBI)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୩୧ ଜୁଲାଇ ରାତି ୧ଟା ୪ ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପରଦିନ,ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ ଟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲା। ଜୀ ର ଓକିଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ (SEBI) ସ୍ତରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। (SAT) ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସମୟ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ, (SEBI)କୁ (SAT)ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯଦି (Zee Entertainment) ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବଜାରରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ମାସର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ କ'ଣ ହାସଲ ହେବ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ୬୦ ଦିନ ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
(SAT) ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ କାହିଁକି କମ୍ପାନୀକୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା,ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହି ଶୁଣାଣି ପରେ, ସାଟ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟ 'ଜୀ'ର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛି।
(SAT) ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀ'ଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୩,୧୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ଭାବରେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୀ'ଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି (SEBI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହିପାରେ ଯାହା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ,ୱାରେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁର ଆର୍ଥିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି SAT ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।