ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରୁ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 13, 2026, 08:35 AM IST

Gold Import Duty: ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବଢାଇଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, ବଢିଲା ସୁନା ଦର

Gold Import Duty: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରୁ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଯାହା ସହିତ ନୂତନ ହାର ଆଜି ୧୩ ମଇ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ (BCD) ୫ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେସ୍ (AIDC) ୧ ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ବଜେଟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ମୋଟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 15% ରୁ 6% କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ (BCD) 10% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେସ୍ (AIDC) 5% ରୁ 1% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସେସ୍ ହାର ବିସ୍କୁଟ, ଇଟା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୋଟ ଅଂଶ, ଯେପରିକି ହୁକ୍, ପିନ୍, ସ୍କ୍ରୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାର କେବଳ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସେସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ପୁରୁଣା ଧାତୁରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ନିଷ୍କାସନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅପଚୟ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପଢିବ ପ୍ରଭାବ
ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସୁନାକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଏବଂ ସେଥିରୁ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାଧ୍ୟ କରିବ। ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଯେ ଭାରତ ସୁନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ରୂପାର ପ୍ରଥମ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାହକ। ତେଣୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି, କାରଣ ସୁନା ଆମଦାନୀ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଭାରତ 2025 ରେ $58 ରୁ $60 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। 2024 ବଜେଟ୍ ପରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କାରଣ ସରକାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ।

