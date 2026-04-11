Zee OdishaOdisha TrendingBhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଥରେ ୩ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି...ଲୁଟିନେଲେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର

Bhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଥରେ ୩ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି...ଲୁଟିନେଲେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର

Bhubaneswar Crime: ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:37 PM IST

Bhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଥରେ ୩ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି...ଲୁଟିନେଲେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର

Bhubaneswar Crime:  ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦାନ ବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି) ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି, ରୂପା ସିଂହାସନ, ଦେବୀଙ୍କ ଟିକା ଏବଂ ନାକଫୁଲ ସମେତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପୂଜାରୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଦେଖି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଇନଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ସମାନ ଚୋରି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

Bhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଥରେ ୩ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି...ଲୁଟିନେଲେ ସବୁ ଅଳଙ୍କ
