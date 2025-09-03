GST Council: ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା GSTର ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କ’ଣ ହେବ ଶସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

GST Council Meeting: ଜିଏସଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ କେବଳ ୨ଟି ସ୍ଲାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ କେବଳ ୫% ଏବଂ ୧୮% ସ୍ଲାବ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କି ୧୨% ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଜିଏସଟି ହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
GST Council Meeting: ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST)ର ସ୍ଲାବ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। GST ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା GST ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ କେବଳ ୨ଟି ସ୍ଲାବ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ୫% ଏବଂ ୧୮% ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ୧୨ ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ GST ହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ଉପରେ ଟିକସ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ୫% ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ଆସିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ୯୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ସାମଗ୍ରୀ (ଯେପରିକି ସିଗାରେଟ୍, ମଦ) ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ୪୦% ସ୍ଲାବ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରିବ।
ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୋଟିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତଥାପି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫୬ତମ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ଏହି ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
କ’ଣ କ’ଣ ହେବ ଶସ୍ତା?
GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଲହୁଣି, ଘିଅ, ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଘନ କ୍ଷୀର, ସସେଜ୍, ମାଂସ, ଜାମ୍ ଏବଂ ଜେଲି, ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ନମକିନ୍, ୨୦ ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ବୋତଲ, ଫଳ ଏବଂ ଜୁସ୍, କ୍ଷୀର ପାନୀୟ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ବିସ୍କୁଟ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ୧୮% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ଟିକସ ଜାରି ରହିବ।
Watch Live: Smt @nsitharaman addresses the media on the outcomes of 56th GST Council Meeting in New Delhi. @PIB_India @FinMinIndia @GST_Council https://t.co/saqmJf68Nu
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଶସ୍ତା
GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଜୋତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୫% GST ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୨% GST ଲାଗୁ ହେଉଛି। GST ପରିଷଦ ଜୋତା ଏବଂ ପୋଷାକ ଉପରେ ୫% ଟିକସ ସୀମାକୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବର୍ଗରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ୧୮% ଟିକସ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ MSME ଗୁଡିକୁ ଲାଭ
ପରିଷଦ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ GST ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କମ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME) ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇଥାଏ।
ବିଚାରାଧୀନ ରିଫଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପରିଷଦ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ, ସାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଓଲଟା ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ଅଧୀନରେ ବିଚାରାଧୀନ ରିଫଣ୍ଡକୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାବି
ଆଠଟି ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ - ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ - ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିର ଆକଳନ ମାଗିଛନ୍ତି।