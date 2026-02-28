Rajya Sabha Candidate: ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ! ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

Advertisement
Rajya Sabha Candidate: ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ । ୨ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି । ନିଜେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ଏବଂ  ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ  ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍‌ ।  ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି ମାରିଛି ମୋହର ।  ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ  ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।  ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ।

କିଏ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚସଦନକୁ ଯିବାକୁ ପାଇବ ଟିକେଟ, ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିଲା ।  ଏସବୁ ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ଚାଲି ଥିଲା ଅଙ୍କକଷା । ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସୁଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବି ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିଥିଲେ । କାହାକୁ  ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍‌ ମିଳିବ ତାକୁ  ନେଇ ଥିଲା  ଅପେକ୍ଷା ।  ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଓ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର କସରତ, ତିନି ଦଳରେ ଘନଘନ ଚାଲିଥିଲା ମାନସମନ୍ଥନ । ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା  କରିଛି ।

ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେସବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସଂତୃପ୍ତ ତୃତୀୟ ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଡ. ଦତ୍ତେଶ୍ବରଙ୍କୁ ସବୁ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଲେ ଡ. ଦତ୍ତେଶ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡ. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେବା ସହ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ସେହିପରି ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହୋତା । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ରହିଛନ୍ତି ଡ. ହୋତା ।

