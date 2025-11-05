Bilaspur Train Accident: ବିଳାସପୁରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୧ ମୃତ୍ୟୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ

Bilaspur Train Accident: ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଡେଇଁ ପଛରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ (SIMS) ଏବଂ ବିଳାସପୁରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Bilaspur Train Accident: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଳାସପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପଛ ପଟ ଧକ୍କା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ’ଣ?
ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68733 (MEMU ଲୋକାଲ୍) ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ଟ୍ରେନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ବିଫଳ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିତ ନୋଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମୋଟର କୋଚ୍ ଭିତରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଡେଇଁ ପଛରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ (SIMS) ଏବଂ ବିଳାସପୁରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଗାର୍ଡ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ରେଳବାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।