AI କୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ

Bill Gates On AI: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବେ କେବଳ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଚାଟବଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ଏପରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଯିଏ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ର ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ଏବଂ ଚାକିରିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ନିଜର ବାର୍ଷିକ 'ଦି ଇୟର ଆହେଡ୍' ରିପୋର୍ଟରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ AI ର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସମାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। AI ର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ନିଯୁକ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ର ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରହଣ କେବଳ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ।
ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ମତରେ, AI ଅନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ। AI ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯେପରିକି କଷ୍ଟମପ ସପୋର୍ଟ ଚାଟବଟ୍ସ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷଣ।
AI ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଏବେ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, କାମ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ମାନବ ଶ୍ରମ ସହିତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର AI ର କ୍ଷମତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାକିରି ଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶସ୍ତା କାମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନିଯୁକ୍ତି ରଣନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କିଛି ଚାକିରି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
AI ବିକାଶ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ କୋଡ୍ ଲେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡେଭଲପରଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଦଳ ଗଠନ ଏବଂ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିକାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।