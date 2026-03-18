BJB College: ଫେରୱେଲ ପାର୍ଟି ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର...ଉଡିଲା ମଦ ବୋତଲ ସହ ପଥର

BJB College: ବିଜେବି କଲେଜ ଅଶୋକା ହଷ୍ଟେଲ ଫେର ୱେଲ ପାର୍ଟି ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଉଡିଲା ମଦ ବୋତଲ, ପଥର। ରାତି ତମାମ ଚାଲିଲା ଝଗଡ଼ା । ବିଜେବି କଲେଜରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଶୋକା ହଷ୍ଟେଲ ତତଫରୁ ଏକ ଫେର ୱେଲ ପାର୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା । ସମୟ ସୀମା ପରେ ରାତିରେ DJ ବଜାଇ ନାଚି ନାଚି ଧୂଳି ଉଡେଉ ଥିଲେ ଅଶୋକା ହଷ୍ଟେଲ। ଏହି ସମୟରେ BR Ambedkar ହଷ୍ଟେଲର କିଛି ଜଣ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ପରେ ପୋଲିସ ଆସି DJ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିୟର ବୋତଲ ପିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ସହ ପଥର ମାଡ଼। ଲୁହାରଡ଼ ରେ ବାଡାବାଡ଼ି ହେଲେ । ରାତି ୧୧.୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିଲା।
ସେପଟେ ବିଜେବି ଛାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ରେସିଡେନ୍ସ କମିଟି ବୈଠକ। ଗଠନ ହୋଇଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟିମ ଦେବ ରିପୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପୋଲିସକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମଦ ବୋତଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି...
