BJD Chaos: ବିଜେଡିରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବନାମ ବବି ଦାସ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନରେ ରହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦଳର ରାଜନୀତିକ ନେତାଙ୍କୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଏତେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଯେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡଟି ସିନା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦିନେ ସେହି ତଥାକଥିତ ମେରୁଦଣ୍ଡଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମେରୁଦଣ୍ଡଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ମେରୁଦଣ୍ତ ବା ନେତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏଠି ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ବିଜେଡିର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦିଓ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡିର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ବା ରାଜନୀତି କଥା ବୁଝିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, କେବେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କାହାକୁ ଅଛୁପା ନାହିଁଯେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏବେ ବି ଅନେକ ଘାତ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନଙ୍କ ଏକଦମ ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି। ପୁଣି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାସ୍ ବୋଲି ଦିନେ ଯାଜପୁର ମାଟିର ଗୌରବ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କହି ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖୋଦ ‘କ୍ରୀତଦାସ’ ତାଙ୍କ ‘ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୀତିକ ମହଲର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ବବି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୋଦ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେବାକୁ କହୁ ନଥିଲେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଥିଲା ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଏବେ ଖୋଦ ତାଙ୍କ ‘କ୍ରୀତଦାସ’ ଉସକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବବି ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲି ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ଅନେକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ବବି। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ଟିକଟ ଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ବି ରାଜନୀତିକ ସାଲିସ ଛୁପି ରହିଥିବା ଗୁଜବ ଉଠିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ଅଧିକ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କର୍ମୀ ଲଦିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରୁ ରାଜରାସ୍ତା ଯାଏ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ପାଖ ଲୋକ ହେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିଜେଡିକୁ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦଳରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦଳ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସନାତନ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରବୀଣ ନଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେଡିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଅରବିନ୍ଦ ବିଜେଡିରୁ ଏକଦା ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଦଳରେ ମିଶି ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ସାଜିଥିଲେ ବବି ଓରଫ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ଏବେ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ଦଳରେ ତଳକୁ ଖସାଇବା ଲାଗି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚାଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ଚାଲକୁ ଠଉରାଇଥିବାରୁ ବବିଙ୍କୁ ଏବେ ବିଜେଡିର ଶାନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠାରୁ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଚି। ନା ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାପାରରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ।
ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷୀପ୍ତ ହୋଇ ବବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି କର୍ମୀ ଏବେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବବି।
ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନବୀନ ନିବାସର ନୂତନ କ୍ଷମତା କୋଠରୀର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡିରେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳିପାରେ। ଏଥର ବବି ବିଜେଡିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି!