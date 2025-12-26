BJD Foundation Day: ରାଜନୀତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କାମକୁ ନୁହେଁ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ୧୯୯୭ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ରାଜନୀତିକ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାନପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗଢ଼ା ହେବା ଦିନଠାରୁ ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଏହି ଦଳକୁ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ଏହିଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ୨୯ ବର୍ଷରେ ଯେତେବଳେ ବିଜେଡି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ନଥିଲେ ବି ଦଳକୁ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ।

ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ନବୀନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଶର ଏକ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ୧୯୯୭ ମସିହାରୁ ଆମେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଛୁ। ସେବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ଆମର ପରିଚୟ। ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଇତିହାସର 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ' ଥିଲା। ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଷୁଧା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ିଛୁ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ। ମା’ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ, ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇଛୁ ଏବଂ 'ବିଏସକେୱାଇ' ପରି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ।

ବିଜେପି ସରକାରକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ' ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କାହିଁ? ଆଜି ଚାଷୀ ସାର ପାଉନି, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,  ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା’ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗତ ୧୮ ମସିହାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଶାସନରେ ୧୮ଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉନି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଥା ନ କହିବା ଭଲ; ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏପରିକି କୋମଳମତି ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ।

ଆହୁରି ଶହେବର୍ଷ ସେବା କରିବ ବିଜେଡି

ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହାର୍-ଜିତ୍ ରହିଛି। ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଓ କିଛି ଦଳ ଆମ ବିଷୟରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ନାନା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ନୁହେଁ - ଏହା ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ।

ରାଜନୀତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି:

ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାରର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜିର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଗାମୀ କାଲିର ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

