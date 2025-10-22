ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା- ବିଜେଡି କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ବିଭୁତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପୁଲିସ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରୟାସ ସରକାର ରଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା
ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୁଲିସ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସରକାର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପୁଲିସ କହୁଛି। ଏଭଳି ମିଛରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯଦି ରାଜନୀତି କରାଯିବ ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭକର ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।
ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ପୁଲିସ ଆଜି ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏପରିକି ଅପରାଧ କେମିତି ଘଟିଲା ତାହାକୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ରାଜନୀତିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିହାରୀ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବି ପୁଲିସ କହିଛି।
ହେଲେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବିଜେଡିକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଲାଗି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଚାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।