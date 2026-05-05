Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3205868
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅମିତ ଶାହା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅମିତ ଶାହା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ରବୀନ୍ଦନାଥ ଟାଗୋର ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟାଗୋର ଜୟନ୍ତୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟର ସଙ୍ଗମ ରୂପେ ଦେଖା ଯାଉଛି । 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 05, 2026, 04:54 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅମିତ ଶାହା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭୂମିକା ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିବେ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ବିଧାନସଭା ଦଳ ନେତା ଚୟନର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିକଟରୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ମହା ବିଜୟ ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମେ ୯ରୁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ରବୀନ୍ଦନାଥ ଟାଗୋର ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟାଗୋର ଜୟନ୍ତୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟର ସଙ୍ଗମ ରୂପେ ଦେଖା ଯାଉଛି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଐତିହାସିକ ଜନାଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବେଶଭୂଷା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 

ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୨୦୬ ଆସନ ଜିତି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଏ ହେବ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ହାରିଯିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିନାହିଁ।

Also Read: One Kidney Fails Early Signs: ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଫେଲ ହେଲେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ

Also Read: May Grah Gochar 2026: ୧୧ ମେ ରୁ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ୪ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅମିତ ଶାହା ଓ ମୁ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁ
May Vivah Subha Muhurat
May Vivah Subha Muhurat: ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଳମାସ, ମେ ମାସରେ ମାତ୍ର ୮ଦିନ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ
Jajpur news
Jajpur News: ଯାଜପୁରରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ
Odisha news
Odisha news: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ପୁରୀରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ