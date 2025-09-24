Ladakh Protest: କେଉଁ ଦାବି ପାଇଁ ଜଳୁଛି ଲଦାଖ? ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ-ଧୂଆଁ

Ladakh Protest: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମେତ ଲଦାଖର ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Ladakh Protest: ବୁଧବାର ଦିନ ଲଦାଖର ରାଜଧାନୀ ଲେହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ୧୫ ଦିନିଆ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀର ବିସ୍ତାର ଦାବି କରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅନେକ ଯାନବାହନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଲଦାଖ ରାଜଧାନୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏବଂ କଳା ଧୂଆଁର ମେଘ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ BNSS ଧାରା 163 ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ନିଷେଧ କରିଛି। "
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଲଦାଖର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ହିଂସା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥାଏ। ଆମେ ଲଦାଖ ଏବଂ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁନାହୁଁ।"
ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହିଂସା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ପୃଥକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମେତ ଲଦାଖର ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି: ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା, ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଲଦାଖରେ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ଆସନ (ଗୋଟିଏ ଲେହ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କାରଗିଲ ପାଇଁ) ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।