BMC Action on Nonveg wastes: ମାଛ ମାଂସ ବେପାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ବଢ଼ିଲା ଆଇଁ ହାଟର ଅଡ଼ୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଇଁଷ ଦୋକାନକୁ ସାବଧାନ। ଏହାସହ ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି ବିଏମ୍‍ସି। ଏମାନେ ଠିକଣା ଭାବେ ମାଛ, ମାଂସର ବର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁ ନଥିବାରୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଏକ କଠୋର ନିୟମା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:31 AM IST

  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୋକାନ ପରିସରରେ ବର୍ଜ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ବର୍ଜ୍ୟଗୁଡିକୁ ଖୋଲା ପାତ୍ର, ବାସ୍କେଟ କିମ୍ବା ଅନାବୃତ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରଖାଯିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲିକେଜ୍ ହେଉନଥିବା ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ । କୌଣସିମତେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରାସ୍ତା, ନାଳ, ଖୋଲାସ୍ଥାନ, ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ପଡିଆ ଜମିରେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ କୁକୁଡା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ  କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ କେବଳ ବିଏମ୍ ସି ସଫେଇ ଗାଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ବାହାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ଖୋଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଇଁଷ ଦୋକାନକୁ ସାବଧାନ। ଏହାସହ ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି ବିଏମ୍‍ସି। ଏମାନେ ଠିକଣା ଭାବେ ମାଛ, ମାଂସର ବର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁ ନଥିବାରୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଏକ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ବିଏମ୍‍ସି। ଫେବୃୟାରୀ ୧୧ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନ ହେଲେ ଏହା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟୃାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ବିଏମ୍‍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

 ଏପରି ପରିବେଶରେ ଆମର ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ-୨୦୧୬, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଅଧିନିୟମ-୨୦୦୬, ବିଏମ୍ ସି ବାଇଲ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ଓ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏଏଆଇ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଖପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାସନକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କମିଟି(ଏଇଏମସି) ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଂଚରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କଡାକଡି ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍ଷୀ ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଷ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍ ସି ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ କୁକୁଡା ଦୋକାନୀ, ବିକ୍ରେତା, କଂସାଇଖାନା ୟୁନିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦେଶବଳୀକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

  • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା: ସମସ୍ତ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅତିକମରେ ୧୨୦ ମାଇକ୍ରୋନ୍ ମୋଟେଇର ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଗାର୍ବେଜ୍ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
  • ଆବଦ୍ଧ ଡଷ୍ଟବିନ୍: ପ୍ରତି ଦୋକାନରେ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଘୋଡ଼ଣି ଥିବା ବଡ଼ ଆକାରର ଏବଂ ଲିକ୍-ପ୍ରୁଫ୍ ବିନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖୋଲା ପାତ୍ର ବା ଝୁଡ଼ିରେ ଆବର୍ଜନା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
  • ନିଷେଧାଦେଶ: ରାସ୍ତା, ନର୍ଦ୍ଦମା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ବା ଜଳାଶୟରେ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ବିଏମସି ସଫାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ହିଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

 ବିଏମ୍ ସିର ଜୋନାଲ କମିଶନର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଟିମ୍ ୟୁନିଟ୍-୧ ଓ ୟୁନିଟ୍-୪ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବଜାର ଅଂଚଳଗୁଡିକରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଠୋର ତଦାରଖ, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏହି ଆଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାକାରିତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

