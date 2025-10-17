Advertisement
ଗୋବର ଓ ଖତ ବିକ୍ରି କରିବ ବିଏମ୍‍ସି

  ବିଏମ୍‍ସି ଚଳାଉଥିବା ଗୋଶାଳାଗୁଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋବର ଓ ଖତକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସଦୁପୋଯୋଗ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଖତ ଓ ଗୋବର ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଓ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଏମ୍‍ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାମୁକୋଳିଠାରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଶାଳାରୁ ଗୋବର ଏବଂ ଖତ କିଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:48 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:   ବିଏମ୍‍ସି ଚଳାଉଥିବା ଗୋଶାଳାଗୁଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋବର ଓ ଖତକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସଦୁପୋଯୋଗ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଖତ ଓ ଗୋବର ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଓ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଏମ୍‍ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାମୁକୋଳିଠାରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଶାଳାରୁ ଗୋବର ଏବଂ ଖତ କିଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଲ୍ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ।  ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ୫ଟି ଗୋଶାଳାର ଉତ୍ପାଦକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍‍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି. ଅଧୀନରେ ୬ଟି ଗୋଶାଳା ରହିଛ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୯୨୫ଟି ଗୋରୁ ରହିଛନ୍ତି।              
ଗୋଶାଳାରୁ ଗୋବର ଏବଂ ଖତ ନିଲାମ କରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୃତୀୟରେ ଏହା ଜୈବିକ ଚାଷ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବ।

Zee Odisha Desk

