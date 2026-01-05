BMC User Fee: ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଉଠାଇବାକୁ ଏଣିକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଘରୁ ସଫେଇ ବାଲା ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ଅଳିଆ ବ୍ୟାଗ୍‍ ନେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ହେବ।   ଏହି ଦେୟର ନାଁ ରହିବ ୟୁଜର ଫି’।  ଘର ହେଉ ବା ଦୋକାନ , ହୋଟେଲ ଅବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେହି ଏହି ୟୁଜର୍ସ ଫିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣାରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଓ୍ୱାର୍ଡରୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବିଏମ୍ ସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଆଦାୟ କରିବେ। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଇଦ୍ୟାଦିଙ୍କଠାରୁ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଆଦାୟ କରିବେ । ଏ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।  ବିଏମ୍ ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଏମ୍ ସି ନିୟୋଜିତ ଆଇଇସି ଟିମ୍ ପରିମଳ ସଂପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସଂପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ  ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମେୟରଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ପରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେତେ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । ଏ ନେଇ ସହରବାସୀ 'ସଫା ଆପ୍' (Safa App) କିମ୍ବା ବିଏମସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ନମ୍ବର ୭୬୫୩୦୧୧୮୩୨ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏହିସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଚ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଲାଗି ବିଏମ୍‍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଯାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ନେଇ ଅନେକଥର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍‍ସି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଧୂଳିକଣା ବଢ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କରାଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଭଳି ବିଏମ୍‍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ ଫି’ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ୨୦୧୮ ମସିହାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ମେୟର ଚିନ୍ତା କରିଲେ? ଏ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଏମ୍‍ସି ନୂଆ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଏହା  କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁତ?

