Shahrukh Khan: ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କିଣି ବିବାଦରେ ଶାହାରୁଖ, 'ଧର୍ମଗୁରୁ କହିଲେ ଅଭିନେତା ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'

Shahrukh Khan: ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠଉଛି। ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ହିରୋ କରିପାରିବ ସେ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।"

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:42 PM IST

Shahrukh Khan: କେକେଆର ଟିମ୍ ରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ KKR ମାଲିକ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଗୁରୁବାର ଧାର୍ମିକ ନେତା ଏବଂ କଥାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ, ସୋମ ଦଳର ମାଲିକ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର, ନାଗପୁରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ IPL 2026 ପାଇଁ ଦଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତିବାଦର ବହ୍ନି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। 

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସର୍ବଦା "ବିଶ୍ୱାସଘାତକ"- ସନ୍ଥ
ସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସର୍ବଦା "ବିଶ୍ୱାସଘାତକ" ହୋଇଛି। ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏପରି ଘଟଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି।

ପ୍ରବଚକ ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ପ୍ରବଚକ ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠଉଛି। ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ହିରୋ କରିପାରିବ ସେ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।"

ଆଲିଗଡ଼ର ଶାହୀ ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ଚୌଧୁରୀ ଇଫରାହିମ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେକେଆର ଦଳରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନବତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଚୁକ୍ତିକୁ ନୈତିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ।

ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ୯କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚା
ବାଂଲାଦେଶୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ୯କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ଖବର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଏପରି ଏକ ଚୁକ୍ତି ନୈତିକ ଭାବରେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆତ୍ମା ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ୟାରେ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମ ଦେଶବାସୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

