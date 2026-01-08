Bomb threat to Odisha HC: ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ କଟକରେ ବୋମା ଧମକ

ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି। ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦ
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି। ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଉପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏପରି ଧମକ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ଓ୍ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ।
ଘଟଣା ବାବଦେରେ ସୂଚନା ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିପୁଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସହ ଡଗ୍ ସ୍କୱାଡ଼ ଓ ବମ୍ ସ୍କୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଗଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଓକିଲ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ତଠାନ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ୍ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଇମେଲ୍ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ଡିଜି ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିୋ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଇମେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ କଟକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି। ସବୁସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ସତର୍କ ରହିଛି। ସବୁ ପରିସରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ପୁଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜି ଓ୍ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ।