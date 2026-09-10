Bond Tokenisation Summit 2026: ମୁମ୍ବାଇରେ IBWର ଘୋଷଣା!ଇ-ସୂତ୍ର ଦେଶର ସବୁଠୁ...

Bond Tokenisation Summit 2026: ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫାର୍ମ ହାସେଡ୍ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱରାଜ ସାମଗ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ଲକଚେନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକଚେନ୍ ସପ୍ତାହ (IBW),ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଇ-ସୂତ୍ର ଏବଂ ହାସେଡ୍ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ବଜାରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ।
କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱରାଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ହାସେଡ୍ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ-ଭିତ୍ତିକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିସି ଫାର୍ମ ହାସେଡ୍ର ଭାରତୀୟ ଶାଖା। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି, କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୱେବ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ନିବେଶ କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଉଦୀୟମାନ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଟୋକନାଇଜେସନ ଏବଂ ଅନ୍-ଚେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
-ପେରଷ୍ଟ:ଷ୍ଟେବଲ୍କଏନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।
-ସ୍ପାଇରା:ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି (RWA) ଟୋକନାଇଜେସନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ।
-ଲିମିନାଲ୍:ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ।
-ପିଆ42:ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏବଂ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ।
ମୁଗାଫି: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି (IP) ଟୋକନାଇଜେସନରେ ସକ୍ରିୟ।
ନିବେଶ ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ (Web3) ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ (W2) ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଏ। ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କୁ ଗୋ-ଟୁ-ମାର୍କେଟ୍ (GTM) ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କମ୍ପାନୀ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର Web3 ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଏକ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ରିପୋର୍ଟ'ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି, ଏହାର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକଚେନ୍ ସପ୍ତାହ (IBW) ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ସଂସ୍କରଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକଚେନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଥିଲା। ତଥାପି, ଏଥର, IBW 2026 ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ: ଏହା ନଭେମ୍ବର ୧ ଏବଂ ୨ ରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚତାରକା ଫେୟାରମଣ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ବାଛିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି। ଏହି ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ୧୨୦ ରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଇଭେଣ୍ଟ, ୧୨୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାୟୋଜକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ।
ଡେଭକନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ: (IBW ୨୦୨୬) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଡେଭଲପର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଇଭେଣ୍ଟ 'ଡେଭକନ୍' ଏହି ମଲ୍ଟି-ଚେନ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଫୋରମ୍: ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ନୀତି ସ୍ଥିର କରାଯିବ (IBW 2026)ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ 'ସଂସ୍ଥାଗତ ଫୋରମ୍' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଏବଂ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୋରମ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ କ୍ରୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଫୋରମ୍ ରେ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ ଜଣ ମନୋନୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଭାପତି, ସିଏକ୍ସଓ, ଏବଂ ସରକାରୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ।
ଏହି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଦ୍ରା (CBDC), ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋକନାଇଜେସନ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାଗତ (DLT) ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। (E-Sutra) ଏହି ଫୋରମ୍ ରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସରକାର ଏବଂ ନିୟାମକମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଏହା ୨୦୨୭ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହାସେଡ୍ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ IBW ଭାରତୀୟ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଉପରେ 'କଏନ୍ ଆକ୍ଟ' ଭଳି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ଶୀଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଇ-ସୂତ୍ରର ସରକାରୀ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଭାରତର ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଇ-ସୂତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟୋକନାଇଜଡ୍ ଆସେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (TAF)ର ଭାରତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି।
ଭାରତର ଶକ୍ତି: ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି।
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଶକ୍ତି: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରଚୁର ପୁଞ୍ଜି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।
ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ର ଭୂମିକା: ଇ-ସୂତ୍ର ଏବଂ TAF ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ।
ରିଅଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆସେଟ୍ (RWA) ଟୋକନାଇଜେସନ୍ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଖେଳ ନୁହେଁ; ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଗଠନ, ସମ୍ପତ୍ତି ହେରଫେର୍, ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ନିବେଶକ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଇନ ଏବଂ ନୀତି ସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋକନାଇଜେସନ ବିଲ୍: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋକନାଇଜେସନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡେଲ୍ଟା ଆଇନ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋକନାଇଜେସନ ପାଇଁ ଏକ 'ଡେଲ୍ଟା ଆଇନ' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଇ-ସୂତ୍ର ଦଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଟୋକନାଇଜଡ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୀମାପାର କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର ଚାଲିଛି।