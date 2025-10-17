ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଏପଟେ ସଂଗଠନ- ଦୁଇ ଦଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ବିଜେପିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଭାପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ବଡ଼
ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ବିଜେପିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଭାପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୁଣି ଏ ଘୋଷଣାରେ ଥିବା ୨୬ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଟିମ୍ର ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ଅଣ ଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉଟ ହୋଇ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ମନମୋହନଙ୍କ ଟିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମାର୍କା ନେତାଙ୍କୁ ଏ ଟିମରେ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ନୂଆପଡ଼ା ଗହଳିରେ ସଭାପତି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଗଲା ୪ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନୂଆପଡ଼ାର ଗହଳିରେ ଦବିଯିବ ବୋଲି ମନ ମୋହନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଅପରପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ନୁଆପଡ଼ାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବିଜେଡି ଯିବ। ନୂଆ ଟିମରେ ୫୨ ଜଣ ନେତା ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦଳରେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯୁବା ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଟିମରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଏନ୍ଏସି ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରି ବିଜେଡି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏହା ଦଳର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିରେ ବିଜୟ ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ସେଥିଲାଗି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଆଲଷାଚନା ହେଉଛି। ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିର୍ବାଚନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ବଦଳରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର କାରଣ ପଛରେ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ରୁ ଅଧିକ ନେତା ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା-ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରିଛି ବିଜେଡି । ପୁଣି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଦୀପାଳି ସାହୁ ବି ଏହି କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଚଳିତମାସ ୮ତାରିଖରେ ୩ଟି କମିଟି ଗଠନ କରି ୧୯ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୫୨ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ସେଥିରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କମିଟିରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ(୧୮ଜଣ): ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ,ଅରୁଣ ସାହୁ , ପ୍ରତାପ ଜେନା , ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର , ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ,ଧ୍ରୁବ ସାହୁ,ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ,ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ,ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା,ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା,ରୋମାଂଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ,ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ,ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା,ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।
ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ୮ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ , ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ , ମନୋରମା ମହାନ୍ତି , ଦୀପାଳି ଦାସ , ଆୟୁବ ଖାନ୍ , ରୀତା ସାହୁ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
କୋମନା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ୧୮ଜଣ ହେଲେ- ସେହିପରି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ , ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ , ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ , ଯୋଗେଶ ସିଂହ,ରବି ନନ୍ଦ,ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ,ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ,ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ,ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ,ସୁଭାଶିଷ ଖୁଂଟିଆ , ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା , ସରୋଜ ମେହେର,ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ,ଅବିନାଶ ସାମଲ, ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୋହିତ ଯୋଶେଫ ତିର୍କୀ ଓ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ।
ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନଏସି ପାଇଁ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ : ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା , କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ , ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ , ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ , ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ , ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାରଥୀ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ନିଜର ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ବିଜେପିର ବିଜୟ କାମନା କରିଥିବା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ନବୀନ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଟିମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖକୁ, ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଓ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।