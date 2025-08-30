ମହାନଦୀ ବିବାଦ: ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼

ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଜଳସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଷୟିକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ସହମତ ହୋଇଛି। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍ଥାଗତ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
