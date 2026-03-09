LPG Booking Rules: ପେଟ୍ରୋଲ, ଖାଇବା ତେଲ ପରେ ଏବେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

LPG Booking Rules: ସରକାର ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ଏଲପିଜିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି, "ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇବେ। ଭାରତ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଅଂଶୀଦାର ଖୋଜୁଛି।"
LPG Booking Rules: ସରକାର ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳା ବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ, ସରକାର ଏହାକୁ ୨୧ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏଏନଆଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ସାଧାରଣ ଅବଧି ପ୍ରାୟ ୫୫ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ୫୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।"
ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି
ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ, ସରକାର ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ଏଲପିଜିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି, "ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇବେ। ଭାରତ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଅଂଶୀଦାର ଖୋଜୁଛି।"
ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆଲଜେରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା ଏବଂ ନରୱେ ଭଳି ଦେଶ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଡଲାର ୧୩୦ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଡଲାର ୧୦୦ ହେବ। ଦେଶର କୌଣସି ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।" ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF)ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ATFର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିଠାରୁ। ATF ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।" ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ (ଏନଆରଏଆଇ) ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି, ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବିତରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
