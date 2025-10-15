Platform Tickets: ଏସବୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ, ଭିଡ଼ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Platform Tickets: ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
Platform Tickets: ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
୧୫ ରୁ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ, ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିକେଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ (ATVM) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
Keeping in mind the convenience and safety of passengers during the festive season, platform tickets will remain closed at the following stations from October 15th to October 27th:#ImportantNotice pic.twitter.com/TRnyK2LOUk
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଓ ନିରକ୍ଷର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।