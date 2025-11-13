Delhi Blast Case: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡିତ ତୃତୀୟ କାର ଉଦ୍ଧାର

Delhi Red Fort blast third car: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡିତ ତୃତୀୟ କାରଟି ଆଜି ମିଳିଛି। କାରଟି ଡକ୍ଟର ଶାହିନ ସଇଦଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ଏହା ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କଲେଜ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Delhi Blast Case: ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ତୃତୀୟ କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କାରଟି ଡକ୍ଟର ଶାହିନ ସଇଦଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ ଏହା ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କଲେଜ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦଳ କାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫରିଦାବାଦ ସୀମାନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୱାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉମରଙ୍କ ଜଣେ ପରିଚିତଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲାଲ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ କାର ମିଳିଥିଲା।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଗାଡିଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରେଜା କାରଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର୍କିଂରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଯଶପାଲ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ୩୦ ରୁ ଅଧିକ କାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ଦଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଗାଡିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡିର ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ, ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଧୌଜ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି।