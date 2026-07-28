Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ପୂର୍ବତନ RIଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Odisha Vigilance: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ତହସିଲର ପୂର୍ବତନ (RI)ଆରଆଇ ମାଳତି ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ। ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍‌ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:37 PM IST
Odisha Vigilance: ପୂର୍ବତନ RIଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Idol 16 winner Jyotirmayee Nayak:ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସ
Indian Idol Season 16 winner Jyotirmayee Nayak47 min ago
2
china2 hrs ago
3
Narendra Modi3 hrs ago
4
Japan earthquake9:54 AM IST
5
Telugu Actress Death7:55 AM IST