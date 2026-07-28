Odisha Vigilance: ପୂର୍ବତନ RIଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Odisha Vigilance: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ତହସିଲର ପୂର୍ବତନ (RI)ଆରଆଇ ମାଳତି ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ। ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟେସନ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ହୋଇଥିଲା
ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଆବେଦନ କରିବ। ଏହି ମାମଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।