/Odisha Vigilance: ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ,ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ପାଟଣାଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ (କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍) ପ୍ରଣବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଘସିଆନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଗୋଦାମର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧.୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୦୮.୦୬.୨୦୨୦ ତାରିଖର ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୩ ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଆବେଦନ କରିବେ।