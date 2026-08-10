Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha Vigilance: ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ,ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

Odisha Vigilance: ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ,ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:48 PM IST
Odisha Vigilance: ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ,ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
JPSC: JPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍‌ଟେଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CID
2
3
4
5