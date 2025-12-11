BSNL Alert: ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ BSNLର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ, ଦିନକୁ ୯ ଟଙ୍କାରେ ୧୦୦ ଜିବି ଡାଟା!

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: BSNL ସବୁବେଳେ ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କମ୍ପାନୀ ସମୟ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରେ ଯାହା ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି, BSNL ସମ୍ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ଏହି ଯୋଜନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ₹9 ରେ 100GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଅଫର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।
₹251 ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପ୍ଲାନ୍ - ଏକ ମହାନ ବଜେଟ୍ ଅଫର୍
BSNL ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ମାତ୍ର ₹251 ରେ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର୍) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗଦେବା, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା, ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚର ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂର କମ ମୂଲ୍ୟ ଏହାକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲାନର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।
28 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ 100GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଡାଟା ଲାଭ। ଏହା ମୋଟ 100GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରି, ଏହି ଡାଟାର ଦୈନିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ 1GB କିମ୍ବା 2GB ସୀମା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମୋଟ 100GB ସୀମା ସହିତ। ଏହି ଅଫର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ପଢିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉ।
ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ରୋମିଂ
ଏହି ₹251 ଯୋଜନା ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କଲିଂ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS
ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ରିଚାର୍ଜ, OTP, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ SMS ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଅଫର କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ।
BSNL ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫର। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଅଫରର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାନକ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
BSNLର 365-ଦିନର ଯୋଜନା
ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧତା ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, BSNLର ₹2,399 ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ, ପ୍ରତିଦିନ 2GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ 100 ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। BSNL ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର 5G ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
BSNLର ₹1 ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପୁନଃଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, BSNL ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ₹1 ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ 30 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର କମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରିଛି।